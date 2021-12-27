«الصحة»: سمكري البنى آدمين ما زال متهما.. ولو فتح مكان لنشاطه هنقفله

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن يوسف خيري الشهير بـ «سمكري البنى آدمين» ما زال متهمًا، وليس معنى خروجه بكفالة حصوله على البراءة، إذ أنه ما زال على ذمة القضية، «ده شخص متهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يمارس ادعاءته في مكان محدد، لكن نما إلى علم إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أن هناك مكانًا يحمل نفس الاسم في العنوان السابق الذي تم إغلاقه وتوجهت لجنة إليه ووجدته مغلقًا»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون».

حتى هذه اللحظة لا يوجد مقر ثابت لممارسة هذا المتهم أكاذيبه العلمية

وأضاف «عبد الغفار»، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مقر ثابت لممارسة هذا المتهم أكاذيبه العلمية، ويمكن الذهاب اليه حيث ما زال حتى هذه اللحظة يسبح في الوسط الافتراضي عبر الفيس بوك والسوشيال ميديا، وهو ما زال حتى الآن متهما في القضية، لكن إذا ثُبت أنه يمارس هذا العمل مجددًا أو بمجرد إعلانة عن عنوان يمارس فيه ممارساته سيتم الذهاب إليه وإغلاقه، موجهًا حديثه للمواطنين: «لا تستقبلوه في منازلكم، ده شخص متهم وخرج بكفالة، ولم تنتهِ قضيته ولم تثبت براءته في التهم المنسوبة إليه، ولا يزال ينتظر حكم القضاء عليه».

يستغل المواطنين ومتهم بالتزوير وخرج بأعلى كفالة من النيابة العامة

فيما قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن يوسف خيري الشهير بـ «سمكري البني آدمين» يستغل المواطنين ومتهم بالتزوير وخرج بأعلى كفالة من النيابة العامة، وما يقدمه سمكري البني آدمين جرم، «المسؤولية تقع بين نقابة أطباء العلاج الطبيعي والعلاج الحر بوزارة الصحة والمواطن كحلقة أساسية مكملة للثالوث، «أنصح المواطنين بعدم قبول النوع الذي يقدمه سمكري البني آدمين في العلاج وادعائه العمل في مجال الحجامة أو المساج الطبي أو غيره عبر السوشيال ميديا»، وتم تسجيل فيديو يتضمن تصريحات له.

لا يقوم بالمساج الطبي إلا شخص مؤهل

وتابع خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، «سجلنا له فيديو حديث ورفعنا به قضية حيث تقدمنا ببلاغ جديد ضد سمكري البني آدمين بعد عودته للعلاج»، مناشدًا القضاء بسرعة البت في القضية «لا يوجد ترخيص للحجامة وهو نشاط طبي بحت وأن المساج الطبي يختلف عن المساج الرياضي.. ولا يقوم بالمساج الطبي إلا شخص مؤهل».