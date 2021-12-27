الصحة تحسم الجدل حول موقف طلاب الجامعات غير المطعمين من دخول الامتحانات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجبارية التطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، تكون على كل من تجاوز عمره الـ 18 عامًا، ولا تشمل ما بين 12 لـ 18 عامًا، كونها مرحلة اختيارية، موضحًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «ON»، أن توجيهات وقرارات وزارة الصحة والسكان، حول اللقاح، تخص كل من تجاوز عمره الـ 18 سنة.

اللقاح أمان لنفسك وللمجتمع

وأضاف «عبدالغفار»، أنه لن يتمكن أي مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية أو يتمكن الطالب من دخول الامتحانات قبل حصوله على التطعيم، أو دخول الحرم الجامعي من الأساس، دون الحصول على اللقاح، مؤكدا أن من يرفض تلقي اللقاح، يفقد حقه في الحصول على خدمات الدولة سواء في الصحة أو التعليم، «اللقاح أمان لنفسك وللمجتمع»، موضحا أن أعداد الجرعات التي تم استخدامها حتى الآن من اللقاحات شارفت على 55 مليون جرعة.

الطللاب لن يدخلوا الامتحان إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «انتقلنا من حاجز 48 مليون جرعة، إلى 55 مليون مليون جرعة خلال الفترة الأخيرة تقريبا، حيث قفز الرقم بواقع 5-6 ملايين جرعة خلال أسابيع قليلة»، موضحًا أن أكثر من 400 ألف رسالة نصية وصلت للراغبين في تلقي جرعة اللقاح التحفيزية الثالثة، «الطلبة لن يدخلوا الامتحان إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى، والـPCR غير مقبول إلا بعذر طبي موثق».

الـPCR غير مقبول إلا بعذر طبي موثق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنه يمكن الآن للمواطن أن يسجل على الموقع، ويختار المكان والوقت الذي يريده لتلقي اللقاح والرسالة ستصله بعد التسجيل مباشرة، ومن تخطى تطعيمه 6 شهور ولم يتلقى أي رسائل للجرعة التعزيزية، يمكنه التواصل مع الخط الساخن للوزارة.