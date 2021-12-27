منة عرفة تكشف خطوطها الحمراء على الشاشة: لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس

كشفت الفنانة منة عرفة عن الخطوط الحمراء التي تضعها لنفسها عند خوض أي عمل فني، قائلة: «أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس، ولا بعمل الحاجات دي».

عندي خطوط حمراء في أعمالي الفنية

وأضافت الفنانة الشابة، في لقائها ببرنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس: «هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا؟، أنا عندي خطوط حمراء، اللي يحترمها تمام اللي مش عاجبه ممكن يشوف زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا نفسي في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد».

وتابعت: «أنا بعمل شغلي كما يجب، وأنا بلبس إيه مبلبسش إيه دي حاجة بتاعتي أنا، وعلى فكرة جزء من أسباب رجوعنا لبعض لما شوفنا شماتة الناس قد إيه كانت رهيبة».

الناس كانت عاملة رهان على خراب بيتنا

من جانبه قال محمود المهدي زوج منة عرفة أنه اكتشف شماتة الكثيرين وأقرب أصدقاءه بسبب خبر انفصاله عن منة عرفة، «الناس كانت عاملة رهان على خراب بيتنا».

ووجه الإعلامي نزار الفارس سؤالا لـ منة عرفة قائلا: «هل باركتي لخطيبك السابق على زواجه؟»، لترد الفنانة الشابة بانفعال: «لأ مينفعش تسألني حاجة زي كده وأنا جوزي قاعد جنبي».

موعد زفاف منة عرفة

وعن عدد الأطفال التي ترغب في إنجابهم مستقبلا، قالت منة عرفة: «أنا بحس لما أخلف طفل واحد هقدر أديله 100% من تركيزي وطاقتي وحبي معاه، بدل ما أقسم الـ 100 على 7 أو 8 أطفال».

وكشف محمود المهدي، أن حفل زفافه على منة عرفة، سيقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وسيتم عقده في بداية العام الجديد.