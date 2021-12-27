مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حريق نشب بشقة سكنية ببورسعيد

لقي طفل مصرعه وأصيبت ثلاثة آخرون من أسرة واحدة، صباح اليوم، في حريق نشب في منزل بمساكن الحرية بحي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 4 مصابين بحروق نتيجة اشتعال النيران في الشقة رقم 18 بالعمارة 88 بمساكن الحرية في حي المناخ.

السيطرة على الحريق قبل امتداده للمساكن المجاورة

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإطفاء، بقيادة المقدم هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المساكن الأخرى المجاورة.

وأظهر بيان مديرية الصحة بالمحافظة، أن المصابين وصلوا إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل عن طريق الإسعاف، وهم مصطفي محمد إبراهيم 4 سنوات، وهدير طارق محمد أحمد، 25 سنة، والجدة آمال صابر تغيان، 56 سنة، بينما توفى الطفل أحمد محمد أبراهيم، 3 سنوات، أثناء إجراء الإسعافات الأولية له داخل المستشفى.

ويجري فريق طبي من المستشفى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى قسم الحروق لاستكمال علاجهم.

الجدة قعيدة لم تتمكن من إنقاذ أحفادها

وتبين من التحريات التى أجراها رجال البحث الجنائى بقسم شرطة المناخ، بقيادة العقيد أحمد العيسوي، أن الأم وأبنائها الاثنين يقطنون مع والدتها القعيدة «جدة الأطفال».

وأمر مدير أمن بورسعيد باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وسؤال المصابين متى تسمح حالتهم الصحية.