مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء لهوه بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه في ترعة أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز جهينة شمال محافظة سوهاج، واُنتشلت الجثة ونُقلت إلى المستشفى المركزي بجهينة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وصول جثة طفل إلى مسشتفى جهينة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاع لمركز جهينه من المستشفى المركزي بوصول الطفل «محمود. ا. م»، 5 سنوات، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر حادث غرق، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدته المدعوة «شهيرة. ع. ف»، 31 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة أمام المنزل، اختل توازنها، وسقط بها ولعدم إجادته السباحة توفى غرقاً، نفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

وفاة طفل سقط عليه عمود إنارة بجرجا

وشهد مركز جرجا، أمس الجمعة، حادثا أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوط عمود كهرباء عليه بسبب قيام سائق اللودر التابع للوحدة المحلية بالاصطدام بالعمود، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، واتهم والد الطفل السائق بالتسبب في الحادث.