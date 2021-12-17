مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية وانقلاب أخرى محملة بالزلط

لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره شارع عام في مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية؛ وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة.

مصرع طفل صدمته سيارة نقل في أبو كبير

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد إبلاغ مركز شرطة أبو كبير بوفاة الطفل «محمود إبراهيم محمود خليفة» حيث صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق.

التصريح بدفن جثمان الطفل بعد المعاينة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثمان فيما تجمع الأهالي أمام مسجد الزوابعية الكبير لأداء صلاة الجنازة على الطفل وتشيعه لمثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية.

انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط

وفي السياق نفسه، تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بكمية من الزلط أعلى سيارة ملاكي في شارع عام بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين انقلاب السيارة النقل إثر انفلات عجلة القيادة من يد السائق وعدم قدرته على السيطرة عليها وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات كبيرة في السيارة النقل والسيارة الملاكي أيضا ولم يسفر عن وقوع إصابات.

تم رفع آثار الحادث من الطريق ورفع حمولة الزلط لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.