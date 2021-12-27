وكيل «قوى النواب»: مهلة أسبوع للحكومة لتحديد موقف أوائل خريجي الجامعات

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل مناقشة ملف أوئل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.

مناقشة ملف أوئل الخريجين

وأشارت النائبة سولاف درويش، فى تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن اللجنة طالبت خلال اجتماعها، أمس، والذى ناقشت فيه عددا من طلبات الإحاطة، ممثلي الحكومة بضرورة موافاتها بالرد الكتابي الذي سبق وأن تضمنته توصياتها؛ فيما يتعلق بالفئات التي يشملها عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1974 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعدد الجامعات التي خضعت لحصر اللجنة الحكومية والخاصة.

وقالت النائبة سولاف درويش، إن العشرات من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، فى انتظار تنفيذ قرار رئيس الوزراء، لاسيما أن الأمر يحتاج إلى توضيح وتفسير.

تعيين أوائل الخريجين

واستطردت قائلة، إن اللجنة منحت الحكومة مهلة أسبوعا من تاريخ اجتماع اللجنة مساء أمس؛ للانتهاء من إعداد الرد المكتوب بشأن ما سبق.

وكانت عدد من الدعاوى قد أقيمت تطالب بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015.

زيادة مكافأة عضو هيئة التدريس

وكان مجلس النواب قد ناقش في وقت سابق مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر برقم 49 لسنة 1972، والذي يهدف إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس، وذلك بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا حتى سن 65 عاما، حيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وواجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات لخاضعة لأحكام انون تنظيم الجامعات، وأهمية المساواة بين الأساتذة العاملين والمتفرغين في شؤونهم الوظيفية، والدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعتز بأساتذة الجامعات والعلماء وتسعى إلى تحسين دخولهم ومعيشتهم.