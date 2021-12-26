طقس مشمس في الإسماعيلية وسيولة مرورية بالطرق لانعدام الشبورة

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، طقسا مستقرا ومشمسا على كل أنحاء المحافظة، بعد الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وزيادة موجة الصقيع والذي استمر على مدار الأسبوع الماضي.

وسطعت أشعة الشمس على كل أرجاء المحافظة في المدينة والمراكز، مع اختفاء الغيوم لليوم الثاني علي التوالي مع بداية هذا الأسبوع.

سيولة مرورية علي الطرق السريعة والداخلية

وتسبب استقرار درجة الحرارة وانعدام الشبورة في سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية، صباح اليوم الأحد، دون وقوع أي حوادث نهائياً.

وانتشر رجال المرور علي طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، فيما انتشرت أكمنة الرادارات على نفس الطرق لضبط المخالفين.

وحذر رجال المرور االمواطنين من السير بسرعات عالية للحد من الحوادث، خاصة علي الطرق السريعة والصحراوية كطريق «الإسماعيلية - القاهرة»، ومحور 30 يونيو.

رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال الأسبوع الجاري رفع حالة الطوارئ بعد حالة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتفعيل خطة الطوارئ في المحافظة، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة أي طارئ خلال الساعات المقبلة.

وكشف المحافظ عن أن جميع سيارات الأحياء والمراكز مستعدة لمواجهة أي تراكمات لمياه الأمطار، خاصة علي الطرق السريعة والصحراوية، لعمل سيولة مرورية وعدم تأثيرها على المواطنين.