وفاة مريض بمستشفى جامعة القناة على الأرض.. وابنه: لم نجد له سريرا

توفى مريض في السبعينيات من العمر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد وصوله لقسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس مصاباً بعدة مشاكل في البطن، بحسب بيان الجامعة.

وقال علي جودة نجل المتوفى لـ«الوطن»، إن والده وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس في الاسماعيلية أمس، وهو في حالة إعياء شديدة، وأجرى له الكشف الطبي، وتم تحويله إلى قسم الملاحظة.

نجل المتوفى: لم أجد سريرا لوالدي

وتابع نجل المتوفي بقوله «تم تحويل أبي بعدها لإجراء فحوصات وأشعات، وتوجهت لعملها فعلاً، وبعد عودتي لم أجد سريرا فارغا في قسم الملاحظة، واضطررت للجلوس بوالدي على الأرض بسبب تدهور حالته، إلى أن توفى بين يدي».

وأضاف الابن، إنه بدأ في إرسال صورة والده لبعض الصحفيين والإعلاميين في الاسماعيلية للاستغاثة بهم، إلا أن والده توفى في نفس اللحظة على الأرض في المستشفى، مشيراً إلى أنه بعد وفاته حاول البعض عمل إنعاش قلب له لكنهم أبلغوه بالوفاة.

رئيس الجامعة: إحالة الأمر للتحقيق

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة المتوفى السيد محمد جودة، 77 سنة، داخل مستشفى جامعة قناة السويس.

وقال رئيس جامعة القناة، في بيان رسمي، إنه لن يسمح بوجود أي تقصير في الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية في الإسماعيلية، مؤكداً اتخاذ أقصى الإجراءات ضد من يثبت إدانته فى إطار سياسة الثواب والعقاب التي اعتمدها منذ توليه مسؤولية الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المتوفى جودة محمد، 77 عاما، وصل إلى المستشفى يعاني من فتق ونزيف وتداعيات صحية عديدة، وتوفي على إثرها داخل المستشفى.