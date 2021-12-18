رئيس إذاعة القرآن السابق: فاروق شوشة كان مدافعا عن اللغة العربية

قال الدكتور حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن الإذاعة تقدم الفصحى المعاصرة أو الفصحى البسيطة الميسرة أو عامية المثقفين وهي خليط من اللغة العربية السهلة واللغة العامية الراقية بعيدا عن الفصحى التراثية التي يتم تركها لأهل التخصص.

صاحب رسالة في الدفاع عن اللغة العربية

وأضاف «مدني» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الأديب الراحل فاروق شوشة كان صاحب رسالة في الدفاع عن اللغة العربية، وكان يقدم برنامج «لغتنا الجميلة» الذي مازال يقدم حتى اليوم على شبكة البرنامج العام في الساعة 10:55 مساءً.

وتابع رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، أن «شوشة» كان ينتقي من علوم الشعر العربي بمختلف عصوره من العصر الجاهلي مرورا بصدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي وكان يشرح خصائص الشعراء وبعض الكلمات غير المفهومة وأسهم مساهمة كبيرة في الانتقاء بذائقة المستمع على مستوى اللغة العربية.

مؤلفات متعلقة بهموم اللغة العربية

وأشار «مدني» إلى أنه كان يكتب في مجلة العربية وجريدة الأهرام وكان له مؤلفاته المتعلقة بهموم اللغة العربية وكان سفيرا لمبنى الإذاعة والتلفزيون في مجمع اللغة العربية كما كان أمينا عاما لمجمع اللغة العربية بالقاهرة وله إسهامه بكتاب «دليلك إلى الصواب اللغوي»، مناشدا المجمع بتعميمه للدراسة على مستوى المدارس للتفريق بين النطق الخطأ والنطق الصحيح.

وبحسب ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة في موقعها الرسمي، فقد تمّ اعتماد يوم 18 ديسمبر من كل عام للاحتفال بـ اليوم العالمي للغة العربية حيث تمّ إدخال العربية كإحدى اللغات الست الرسمية للمنظمة عام 1973، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، حيث إن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتمّ الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.