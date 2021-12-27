«الصحة»: نصائح للمواطنين حال ظهور أعراض تنفسية أثناء احتفالات أعياد الميلاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، عن مجموعة من النصائح خلال فترة أعياد الميلاد، وخاصة عند ظهور أي أعراض تنفسية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الكريسماس، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى بين الأشخاص أثناء الاحتفالات.

وتحرص وزارة الصحة على توضيح كافة الإرشادات والنصائح للمواطنين خلال احتفالات أعياد الميلاد بمختلف المحافظات عند ظهور أي أعراض تنفسية، موضحة أنّ هناك عدة خطوات يجب على الشخص الذي يتعرض لضيق تنفس الالتزام بالخطوات التالية:

- التباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

- المحافظة على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة

- مراقبة ظهور أي أعراض قد تظهر عليك لمدة 14يوما

- الحرص على ارتداء الكمامة لحماية نفسك والآخرين من العدوى بفيروس كورونا

- المواظبة على غسيل اليدين باستمرار

- عدم الخروج إلى الأماكن العامة

وجددت وزارة الصحة والسكان مناشدتها للمواطنين حال ظهور أي أعراض جانبية أو وجود أعراض تنفسية عقب الاحتفالات أو بصورة عامة عند الشعور بأعراض فيروس كورونا يتم التواصل على الخط الساخن لوزارة الصحة «105»، ومتابعة الإرشادات التي يتم تحديدها للمواطن من قبل مسئولي خدمة العملاء لتخفيف حدة أعراض كورونا.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بأهمية الحصول على اللقاح سواء من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة أو من خلال الذهاب إلى مراكز التطعيم المتواجدة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل الإجراءات في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».