ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد؟.. «الصحة» تجيب

نشرت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إرشادات يجب على المواطنين اتباعها إذا ظهرت عليهم أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة والتي يكثر خلالها الزحام، خاصة في الأماكن العامة، حرصًا على سلامة المواطنين من انتشار الفيروسات المُعدية.

نصائح عند ظهور أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد

ووضعت وزارة الصحة بعض الإرشادات عند ظهور أي أعراض تتمثل في الآتي:

- ابتعد بمسافة لا تقل عن متر عن الآخرين الذين يعيشون معك في جميع الأوقات.

- حافظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة.

- راقب أي أعراض قد تظهر عليك لمدة 14 يومًا.

- احرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

- واظب على تنظيف يديك باستمرار باستخدام الماء والصابون أو من خلال استخدام المطهرات الكحولية.

- لا تخرج إلى الأماكن العامة والمزدحمة.

نصائح الوقاية من متحور أوميكرون في المناسبات

كما وضعت وزارة الصحة بعض النصائح للمواطنين لحماية أنفسهم ومن حولهم من فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» تتمثل في الآتي:

- احصل على التطعيم والجرعة التنشيطية.

- ارتداء كمامة مجهزة بشكل مناسب عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكنًا وعندما تكون التهوية رديئة خاصة في الأماكن المغلقة.

- حافظ على التباعد الاجتماعي حتى وإن لم يظهر أنّهم مرضى.

- التجمعات الأصغر في الأماكن التي تتيح لك الحفاظ على التباعد الاجتماعي تكون أكثر أمانًا، ويظل الخيار الأفضل دائمًا الاحتفال فقط مع الأهل والأقارب.

- غطِ فمك عند السعال والعطس بمرفقك أو بمنديل عندما تسعل أو تعطس وتخلص من المنديل المستعمل فورًا في سلة مغلقة ثم اغسل يديك.