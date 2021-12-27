جرعة رابعة من لقاح «فايزر» للعاملين بالقطاع الطبي في إسرائيل

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنّ إسرائيل ستبدأ تطعيم 150 شخصًا من العاملين ضمن الأطقم الطبية، بجرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، في تجربة تهدف إلى قياس ما إذا كانت الجرعة المعززة الثانية ضرورية أم لا، وستلقي التجربة الضوء على فاعلية الجرعة رابعة وتساعد صانعي القرار على وضع سياسة صحية.

فاعلية الجرعة الرابعة رهن النقاش

ونقلت الصحيفة عن مركز شيبا الطبي، بالقرب من تل أبيب، أنّ التجربة من المقرر أن تلقي الضوء على مدى فاعلية الجرعة رابعة وتساعد صانعي القرار على وضع سياسة صحية في إسرائيل وخارجها، بحسب تقارير وكالة رويترز.

وتابع التقرير أنّ لجنة من خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية أوصت بتقديم جرعة رابعة من لقاح فايزر لمن بلغت أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، والذين تلقوا جرعة معززة قبل أربعة أشهر على الأقل.

الموافقة النهائية مرهونة بإقرار المدير العام لوزارة الصحة

وأوضح التقرير أن الموافقة النهائية على القرار تأتي من قِبل المدير العام لوزارة الصحة، ولازال القرار يخضع للنقاش للتأكد من المعلومات العلمية الخاصة بتنظيم حملة لقاحات معززة جديدة، في حين لم يذكر المركز الطبي، المدة التي قد يستغرقها النقاش السابق للقرار.

ونقلت الصحيفة عن جيلي ريجيف يوتشي، المديرة المسئولة عن دراسة تأثير الجرعة الرابعة المعززة: «سنقوم بفحص تأثير الجرعة الرابعة على مستوى الأجسام المضادة وكذلك مدة فاعليتها في مقاومة الفيروس والتقليل من انتشار المرض، وكذلك قياس مدى سلامة الجرعة الرابعة بالنسبة للمتلقين، وحينها سنكون قادرين على فهم مدى الجدوى في إعطاء الجرعة الرابعة وتأثيرها ومن يمكن أن يحصل عليها».