البترول: خفض حجم مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن عام 2021 كان عام بترولي مميز جديد لما شهدة من العديد من المشروعات والإنجازات التي تحققت من خلاله، حيث ينضم لسلسلة أعوام إطلاق مكامن وقدرات قطاع البترول المصري الذى يتنامى بقوة حالياً.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها عن حصاد أعمالها خلال عام 2021 أنه خلال العام الحالي حققت الوزارة نتائج أعمال شهد لها المتابعون وانعكست على الاقتصاد القومي وكذلك اقتصاد القطاع وكياناته.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع البترول خلال العام الحالي أحدث نقلة نوعية فى إدارة أنشطته التي اتسمت بالتكامل والإدارة الكفؤ واستشراف آفاق جديدة للمستقبل، وزاد من إنتاج الثروة البترولية لتصل إلى 82.4 مليون طن مكافئ ، وتمكن من تخفيض حجم المستحقات للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيه 2021.

توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية في 2021

ولفتت الوزارة إلى أنها أمنت إمدادات الوقود للسوق المحلى الذى بلغ استهلاكه حوالى 75.8 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتمكن من توصيل الغاز إلى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها حوالى 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها ، الأمر الذى يسهم بقوة فى خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، وزاد إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تستفيد من خدمة توصيل الغاز الطبيعي الحضارية ليصل إلى 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2021.

واستطاعت الوزارة، بحسب التقرير، إضافة 110 محطات جديدة للتموين بالوقود ، كما تم زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود، خاصة بعد إضافة 530 محطة جديدة خلال العام وجارى تشغيل 126 محطة جديدة ، هذا بالإضافة إلى توقيع 25 عقداً مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات حوالى57 مليون دولار والتى تمثل ثمرة نجاح الجولة الأولى من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى مصر.