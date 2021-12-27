البترول توقع اتفاقية مع أباتشي الأمريكية بـ3.5 مليار دولار للاستكشاف في الصحراء الغربية

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اليوم الإثنين، اتفاقية تلتزم شركة أباتشي الأمريكية بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

أهمية الاتفاقية

تأتى الاتفاقية الموقعة في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشي.

وتسهم الاتفاقية في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية، كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج.

استغلال إمكانيات الإنتاجية بالصحراء الغربية

وتحقق الاتفاقية طموحات وأهداف قطاع البترول و شركة أباتشي لاستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

حضر التوقيع الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني و الدكتور عادل سماحة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف.