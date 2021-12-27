تدريب مجاني من «الاتصالات» لخريجي التربية والهندسة.. يستمر 5 أيام

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ المركز التنافسي للتعلّم الإلكتروني ينظم برنامجًا تدريبيًا مجانيًا عبر الإنترنت حول «التصميم التعليمي»، لمدة 5 أيام خلال شهر يناير، حيث يستهدف التدريب حديثي التخرج من كليات التربية «قسم تكنولوجيا التعليم»، وكليات الهندسة «قسم كمبيوتر»، وكليات الحاسبات والمعلومات، والعاملين في مجال إنتاج المحتوى الإلكتروني.

تفاصيل برنامج التصميم التعليمي

وأوضحت وزارة الاتصالات أنّ تفاصيل البرنامج التدريبي تتمثل في الآتي:

- التدريب مجاني تمامًا.

- الأولوية لحديثي التخرج وخريجي الكليات المذكورة سابقًا.

- حضور التدريب من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- لا يصدر المركز شهادات تفرغ لجهات العمل.

- لا يحصل المتدرب على أي مقابل مادي.

- يتم إنشاء حساب للمتدربين على منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بالمركز.

- يحصل المتدرب على شهادة حضور المحتوى أونلاين بشكل تلقائي بعد تنفيذه للتكليفات المطلوبة.

- إذا لم يلتزم المتدرب بالحضور يُمنع من حضور أي تدريبات خاصة بالمركز مستقبلًا.

كيفية التقديم في البرنامج التدريبي

ويتم الالتحاق بالبرنامج من خلال ملء الاستمارة التي خصصتها الوزارة، والتي تتمثل في إدخال الاسم باللغتين العربية والإنجليزية، والرقم القومي والبريد الإلكتروني، ورقم المحمول، والعنوان بالتفصيل، واسم المحافظة والمدينة، وتاريخ الميلاد وتحديد الموقف من التجنيد «أدى الخدمة - إعفاء نهائي - مؤجل - غير مطلوب»، وإدراج صورة من السيرة الذاتية وبطاقة الرقم القومي، ثم الضغط على Submit.

وأشارت الوزارة إلى أنّ حضور البرنامج يكون «أون لاين» باستخدام برنامج Microsoft Teams لمدة 5 أيام خلال شهر يناير، وسوف يتم تحديد مواعيد التدريب فور اكتمال الأعداد المطلوبة، على أن يتم التواصل فقط مع المقبولين بعد مراجعة البيانات والأوراق التي تم إدخالها في أثناء عملية التسجيل للالتحاق بالتدريب من خلال الاستمارة الإلكترونية.