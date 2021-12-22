تدريب مسعفي الفيوم على مهارات الدعم النفسي بعد تكرار الحوادث البشعة

نظمت هيئة الإسعاف المصرية، اليوم، دورة تدريبية لـ32 مسعفا وسائقا بمرفق إسعاف الفيوم، على تنمية مهارات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الأفراد العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، لتكرار وقوع الحوادث البشعة خلال الفترة الماضية بمحافظة الفيوم، التي تنوعت بين حوادث طرق مروّعة، والعثور على جثث مقتولة بطريقة مأساوية، ما يتسبب في شعورهم بالضغط النفسي الهائل، أثناء نقل الجثث، ويجعلهم في حالة ماسة للتخفيف عنهم، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور هاني همام مدير مرفق الإسعاف بالفيوم.

دور الإسعاف في إنقاذ الأرواح

وأثنى الدكتور حاتم جمال، على الدور الذي يلعبه مرفق الإسعاف في إنقاذ الأرواح، ونقل المصابين، مؤكدا شعوره بالضغط النفسي الهائل، الذي يتعرض له المسعف وسائق الإسعاف، أثناء نقلهما الجثث، سواء في حوادث الطرق أو الحوادث الجنائية، وتأثير ذلك عليهم وعلى أسرهم، ما يجعلهم في حاجة ماسة للتخفيف من هذه الأعباء والضغوط، مُتمنيا أن يكون التدريب ساهم في تعليمهم، كيفية مواجهة هذه الضغوط.

مشكلات المسعفين مع طوارئ المستشفيات

واستمع وكيل صحة الفيوم، إلى مشكلات المسعفين، أثناء تعاملهم مع طوارئ المستشفيات، واعدا بحلها، مطالبهم بإبلاغه بشكل شخصي بأي مشكلة تحدث معهم أولاً بأول، أو إبلاغ الدكتور هاني همام مدير المرفق بالفيوم، مُشددا على التعاون الوثيق بين المديرية والمرفق، الذي سيؤدي دوره في تذليل العقبات التي يواجهها المسعفين.

التدريب تناول عدة موضوعات هامة

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التدريب تناول عدة نقاط مهمة أبرزها، موضوعات تنمية مهارات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الأقران، والتخطيط وتحديد الأولويات لتجنب الضغوط، والتشجيع علي ممارسة الرياضة، والدعم باستخدام نقاط القوة واستخراجها، والحث على الرؤية والتأمل والكتابة، والحث على دعم الزملاء والمساعدة، وذلك من خلال الدكتور محمود لطفي، وعبد الرؤوف حسين من هيئة الإسعاف المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أنّ التدريب عُقد في قاعة مستشفى الصدر بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، بقيادة الدكتور منال ميخائيل مدير الإدارة، وبالتنسيق مع أسماء شريف نائب مدير إدارة التدريب.