«الاتصالات»: مركز مراقبة خدمات «البريد» يكشف الأعطال لحظياً

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استمرار العمل فى التطوير الشامل لـ«البريد»، فى ظل دوره الحيوى كأحد منافذ تقديم خدمات مصر «الرقمية». وأضاف «طلعت»، خلال افتتاحه «مركز مراقبة وتشغيل الخدمات»، التابع للهيئة القومية للبريد؛ أمس، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن «المركز يسهم فى تمكين البريد من مراقبة انتظام عمليات تقديم الخدمات للمواطنين بكافة مكاتب البريد البالغ عددها نحو أكثر من 4 آلاف مكتب، كما يتيح الكشف عن الأعطال لحظياً بالاعتماد على أحدث التقنيات وإيجاد حلول لها، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على ضمان حصول المواطنين على خدمات متميزة. واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى حول المركز ودوره فى المراقبة والتحكم، حيث إنه يقوم بالتحكم والمراقبة فى أكثر من 4 آلاف راوتر (موجه شبكة)، وأكثر من 800 سيرفر (خوادم)، إضافة إلى مراقبة 15 ألف جهاز طرفى.

ويهدف المركز إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات بمكاتب البريد ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها. وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن افتتاح المركز يأتى فى إطار خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البريد لتعزيز قدراته، نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يعد خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة وقياس جودتها، حيث إنه مزود بأحدث البرامج والنظم التكنولوجية التى تساهم فى اكتشاف أعطال الشبكات على مدار 24 ساعة فى جميع المكاتب ومراكز البيانات وتحديدها بدقة، كما يوفر المركز حلولاً استباقية لجميع المشكلات والأعطال بما يوفر الوقت المستغرق فى البحث عن أى مشكلة.