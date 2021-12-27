عاجل.. بدء حفل افتتاح مشروعات الصعيد بآيات من الذكر الحكيم

بدأ حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل.

مجمع بنبان في أسوان

وبدأت الحكومة تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية عام 2015 بمشاركة 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة، بينها «أكسيونا الإسبانية، ألكازار إنيرجي الإماراتية، إينيري الإيطالية، توتال الفرنسية، شينت الصينية، وسكاتيك النرويجية»، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة، واستقبلت الشبكة القومية للكهرباء العام الماضي الطاقة الكهربائية من مجمع بنبان في أسوان خلال أكتوبر الماضي.

بث مباشر للافتتاحات الرئاسية

وتقدم الوطن بثا مباشرا لقراءها ومتابعيها، لمتابعة جولة الرئيس التفقدية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وافتتاحه لعدد من المشروعات القومية هناك.

وتبعث القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، رسائل عدّة لأهالي الجنوب بالافتتاحات التنموية التي تشهدها البلاد منذ فترة ضمن فعاليات »أسبوع الصعيد«، مفادها أنّ الدولة تقف إلى جانب المواطنين كافة، وأهالي الصعيد خاصة، للوصول إلى التنمية الشاملة التي تحقق الرخاء والرفاهية للجميع.