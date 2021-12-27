السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «شموس ساطعة»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «شموس ساطعة»، عن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال حفل افتتاح محطة بنبان بأسوان، وعدد من المشروعات الخاصة بالطاقة الكهربائية بصعيد مصر.

مشروعات تنموية في صعيد مصر

وتسطر القيادة السياسية سطرا جديدا في كتاب التاريخ، بما يُنفذ من مشروعات تنموية في صعيد مصر، حيث وجّه الرئيس السيسي بأن تكون المشروعات الحيوية خاصة الطرق والكباري والبنية التحتية، على رأس أولويات التنمية في مصر، ونفذت الدولة العديد من المشروعات العملاقة لدعم الصعيد، خاصة الكباري وازدواج الطرق، ما ساهم بدوره في زيادة حركة التبادل التجاري بين المحافظات، وفتح آفاق جديدة للتنمية.

إشادات عالمية بمشروع بنبان

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية على المركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم، كما فاز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، كما حصل على إشادات دولية، إذ أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، أنّ مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ما يعد ثروة تكنولوجية يحتذى بها لتحقيق النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، كما أشادت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء «ناسا» بالمشروع، واعتبرته نقلة نوعية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.