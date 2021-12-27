إصابة عبير صبري وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة عبير صبري إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت عبير صبري صورة تجمعها مع زوجها، وعلقت عليها قائلة: «كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا».

صورة خلال تلقي اللقاح.. آخر ظهور لـ عبير صبري

كان آخر ظهور لعبير صبري، أثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وكانت قد نشرت صورًا لها خلال تلقيها اللقاح وعلقت: «الجرعة الثانية من الفاكسين، ربنا يبعد عننا كلنا الشر، قدموا واتطعموا كلكم ربنا يحفظ الناس كلها، شكرا مصر العظيمة».

3 أعمال جديدة لـ عبير صبري

تشارك الفنانة عبير صبري بـ 3 أعمال سينمائية، إذ كانت تعيش حالة من النشاط الفني الأيام الجارية، كما كانت تحضر لـ3 أفلام سينمائية جديدة، ستعرض أغلبيتها مع نهاية العام، وهي: ليلة العيد مع المخرج سامح عبدالعزيز، وآل هارون مع المخرج معتز حسام، واتنين طلعت حرب مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي.

وعن علاقتها بزوجها، أشارت إلى أنَّها لن تستطيع تقديم أدوار الإغراء، لأنها متزوجة، إذ قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة: «لو عملت دور إغراء ساخن أوي، جوزي مش بيتدخل في شغلي، لكنه بيشجعني وبيقولي إني كسولة».

آخر أعمال عبير صبري

وشاركت عبير صبري في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «موسى»، وجسّدت دور صعيدية، ومسلسل «موسى»، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، ويضم عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.