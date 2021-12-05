عبير صبري: قلة الأفلام المصرية بمسابقات «القاهرة السينمائي» أحزنني

قالت الفنانة عبير صبري، إنها حزينة لأن المسابقات الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، لم تشهد مشاركة الكثير من الأعمال السينمائية المصرية، كاشفة عن أنها شاهدت فيلم «أبو صدام»، المشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وأعجبت بمستواه الفني بشكل كبير، كونه يتناول موضوع مختلف لم تتطرق له صناعة السينما كثيرا، لأننا مجتمع ذكوري شرقي.

وأضافت «عبير»، خلال حفل ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أنها ترى أن دور المرأة في السينما المصرية تراجع بشكل كبير للغاية، بعد جيل النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

البطولة النسائية المطلقة

وأشارت الفنانة عبير صبري، إلى أن جيل النجمات إلهام شاهين ويسرا وليلى علوي، كان له تجارب سينمائية جيدة، حصلن فيها على أدوار البطولة، لكن بعد هذا الجيل لم نشاهد أي نجمة استطاعت أن تحصل على البطولة المطلقة في أي فيلم سينمائي، متابعة: «جيل بأكمله تقريبا مفيهوش غير بس النجمة ياسمين عبدالعزيز على مستوى الكوميديا، وده قليل جدا على حجم صناعة السينما المصرية».

بث مباشر

وقدمت «الوطن» بث مباشر لبدء فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، والذي يُعرض على قناة «DMC».

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم الفنانة نيلليوشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.