البترول: تحقيق 52 كشفا جديدا للزيت الخام والغاز الطبيعي في 2021

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول المصري نجح فى تحقيق تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في مجالات البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وزيادة الاستثمارات في القطاع.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها عن حصاد إنجازاتها خلال 2021، أنها أطلقت منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) الرقمية للتسويق للمناطق البترولية عالمياً في 17 فبراير 2021 وذلك بعد عام واحد من توقيع العقد مع شركة شلمبرجير العالمية لتنفيذها، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

طرح أول مزايدتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف

وأشارت الوزارة أنها طرحت أول مزايدتين عالميتين على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فى فبراير 2021 أي في نفس شهر اطلاقها لـ 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس .

وطرحت وزارة البترول مزايدة عالمية محدودة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية على عدد من كبرى الشركات العالمية فى 1/11/2021 على أن يتم إغلاق المزايدة في 16/1/2022.

توقيع 7 اتفاقيات بترولية بإجمالي منح غير مستردة 16 مليون دولار

ووقعت وزارة البترول 7 اتفاقيات بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات بترولية بحوالى 1.223 مليار دولار وحفر 14 بئراً.

وتعمل وزارة البترول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي منح توقيع 177.3 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات حوالي 5.3 مليار دولار وحفر 39 بئراً.

واستطاعت وزارة البترول تحقيق إنجاز كبير فيما يخص الاكتشافات البترولية والغازية حيث حققت 52 اكتشافاً كان 39 زيت خام، و13 منهم للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية.

ووقعت الوزارة خلال 2021، 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح توقيع حوالى 7 مليون دولار.