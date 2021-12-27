أول تعليق من عبير صبري بعد إصابتها بفيروس كورونا: ألم جامد في زوري

قالت الفنانة عبير صبري، إنها أجرت أمس مسحة كورونا، التي جاءت إيجابية، وذلك بعد إصابة زوجها بالفيروس منذ 4 أيام.

وأضافت عبير صبري، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمدلله على كم الحب الذي لمسته من الجميع بعد إعلاني إصابتي بفيروس كورونا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

وتابعت: «أصيب زوجي بالفيروس منذ 4 أيام وهو حاليا في فترة العزل، وبعدها شعرت بأعراض رشح وألم جامد في زوري، وثقل في جسمي، فأجريت المسحة وظهرت إيجابية».

عبير صبري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة عبير صبري، صباح اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا، هي وزوجها، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور انستجرام حيث عبير صبري صورة تجمعها مع زوجها، وعلقت قائلة: «كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا».

يذكر أن عبير صبري تلقت مؤخرا الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وكانت قد نشرت صورًا لها خلال تلقيها اللقاح، وعلقت: «الجرعة الثانية من الفاكسين، ربنا يبعد عننا كلنا الشر، قدموا واتطعموا كلكم ربنا يحفظ الناس كلها، شكرا مصر العظيمة».