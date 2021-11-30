عبير صبري ترقص وإنجي أبو زيد في ورطة على ريد كاربت فيلم «أبوصدام»

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار، بإطلالتها على السجادة الحمراء لفيلم «أبو صدام» المعروض ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستجابت لطلبات المصورين بالرقص بفستانها أكثر من مرة، حيث ارتدت فستانا أسود اللون.

موقف محرج لإنجي أبو زيد

وتعرضت الفنانة إنجي أبو زيد لموقف محرج على السجادة الحمراء لفيلم «أبوصدام»، المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي المقامة فعالياته داخل دار الأوبرا المصرية.

وتعثرت قدم إنجي أبو زيد في فستانها، لكنها تمكنت من تماسك نفسها قبل السقوط، حيث داعبت المصورين قائلة: «حسدتوني».

ويحضر عرض الفيلم آسر ياسين ودرة ومريم الخشت وميار الغيطي وأحمد داود وهند عاكف وسارة نخلة وسنتيا خليفة وغيرهم من الفنانين.

تفاصيل فيلم أبوصدام

«أبو صدام» من بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومن المقرر أن يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، الفيلم قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، إنتاج شركة «سي سينما»، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

تدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

بدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، الساعة 8:30 مساء، في المسرح الكبير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني يوم الخميس 2 ديسمبر، في الساعة الـ9:30 مساء، بمسرح النافورة، أما العرض الثالث فسيكون يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.