عبير صبري عن وقف مؤدّي المهرجانات: «ظلم.. إحنا مش في حصة تربية قومية»

أبدت الفنانة عبير صبري استياءها الشديد من قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بوقف 20 من مؤدّي المهرجانات، أمس الأربعاء، ومنعهم من الغناء.

وكتبت عبير صبري عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش عاجبني قرار وقف مطربي المهرجانات نهائي، وهو قرار ظالم ومش هينجح، لأن اللون ده محبوب وموجود وله جمهور كبير جدا داخل وخارج مصر، والناس بتحبهم جدا وماينفعش لون غنائي يُحظر إحنا مش في درس تربية قومية».

المهرجانات لون غناء مفرح

وأضافت عبير صبري، في منشورها: «الناس أحرار فيما تسمع وتشاهد، وإذا كان فيه خطأ نقابي يتحل معاهم مش تتعمل مذبحة على الناس اللي بتقدمه، المهرجانات لون مفرح ومبهج والناس بره في كل مكان سافرته أول ما أغنية مهرجان بتتسمع الدنيا بتبقي سعادة وفرح للناس».

أنا ضد منع أي فنان من عمله

وتابعت: «فيه فنانين من كل الدول بقت بتاخد شبه أغانيهم وتقلدها، لأن الناس حباها، أنا ضد منعهم وضد منع أي فنان من عمله، سييوا الناس تشتغل والجمهور بيفرز ويختار يسمع إيه ومين وبلاش تكونوا أوصياء على الناس».

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بمنع 20 من مؤدّي المهرجانات الشعبية من الغناء والعمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، وذلك بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وعدم اجتيازهم الاختبارات الخاصة بقيد أسمائهم في النقابة.

هاني شاكر يكشف سبب منع مؤدّي المهرجانات

وكشف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن القائمة التي أصدرتها النقابة بأسماء الممنوعين من الغناء، بينهم من لا يجيد القراءة والكتابة، وخلال مداخلة هاتفية أمس في برنامج «التاسعة» مع الإعلامية شافكي المنيري: «مابيعرفش يقرا ويكتب وماعندوش شهادة وماخلصوش جيش وعندهم مشاكل كتير، والغناء والفن مش بالعافية».