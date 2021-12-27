تفاصيل إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلة.. «كانوا رايحين يجمعوا محصول البصل»

قالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، تتراوح أعمار معظمهم بين 13 و18 عاما.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن العمال يعملون في إحدى الشركات الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، وكانو في طريقهم لجمع محصول البصل المخصص للتصدير من قبل الشركة.

مصادر: جميع المصابين من محافظة الشرقية

وقالت المصادر، إن جميع المصابين من أبناء محافظة الشرقية العاملين في المزارع بمنطقة الصالحية وطريق فايد الإسماعيلية الصحراوي، مشيرة إلى أن من بين المصابين فتاة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن الاصابات مختلفة ما بين جروح بالرأس وكدمات وسحجات في مختلف الجسم وكسور مختلفة واشتباه مابعد الارتجاج وانه تم نقلهم جميعاً إلي طوارئ مستشفى جامعة قناة السويس.

20 سيارة إسعاف لنقل المصابين

واستقبل المركز المحلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري ايميل، إخطاراً بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي قرب مدينة القصاصين.

وأخطر المركز مرفق إسعاف الإسماعيلية للتحرك، وتم الدفع بـ20 سيارة إلى مكان الحادث، فيما تم إخطار مركز ومدينة القصاصين لمتابعة حركة الطريق والسيولة المرورية.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة القصاصين وإدارة المرور لمتابعة الحركة المرورية على الطريق، فيما أكدت المصادر أن الحركة المرورية تعمل بشكل طبيعي وتم إزاحة السيارة علي جانب الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.