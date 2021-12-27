إصابة 25 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

أصيب، منذ قليل، 25 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وتلقى المركز المحلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بلاغا، صباح اليوم، بتعرض سيارة ربع نقل عليها عدد من العمال للانقلاب على الطريق الصحراوي.

20 سيارة إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بحوالي 20 سيارة إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر طبية في المستشفي الجامعي في الإسماعيلية، فإن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج في المخ.

وأشارت المصادر إلى استقبال كل الحالات في قسم الطوارئ لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لهم.