الحلقة الأولى من حكاية «تقلها دهب».. انفعال سمر حمزة واعتزال هداية ملاك (فيديو)

بدأ أمس عرض أولى حلقات الحكاية التاسعة والأخيرة من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، التي تأتي بعنوان «تقلها دهب»، وتجسد حياة بطلات الأولمبياد هداية ملاك، وسمر حمزة، فريال أشرف.

ملخص الحلقة الأولى من «تقلها دهب»

وبدأت الحلقة الأولى من حكاية «تقلها دهب» بالتنويه عن أن أحداث المسلسل مستوحاة من قصص حقيقية مع تغيير بعض الأحداث والأشخاص فقط؛ حفاظًا على خصوصية البطلات.

وظهرت هداية ملاك «سارة عبد الرحمن» أثناء تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مما أسعد مدربها والبعثة المصرية الحاضرة معها.

كما تظهر لاعبة المصارعة سمر حمزة في دور فتاة مرحة، ولكن أسرتها لا تكترث بحبها لرياضة المصارعة، وتفضيلها لها عن حياتها الشخصية، وعند عودتها بعد مشاركتها في الأولمبياد للمرة الخامسة لا تجد من ينتظرها في المطار، وعند وصولها إلى المنزل يسألها والدها «هتتجوزي امتى؟»، فتنهي «سمر» الحوار بأسلوبها المرح المعتاد.

الحلقة تنتهي بشائعات اعتزال هداية ملاك

أما فريال أشرف فظهرت وهي تتابع مباراة هداية ملاك في الأولمبياد من خلال شاشة التليفزيون، ثم تخرج إلى أسرتها وهي مرتدية بدلة الكاراتيه، وتخبرهم أن حلم حياتها أن تفوز بميدالية أولمبية.

وفي نهاية الحلقة، تذهب هداية لإلقاء كلمة في المؤتمر الأول لها، بعد عودتها إلى مصر، لكن تتفاجأ باتصال سمر حمزة، تنفعل عليها، بسبب الشائعات المتداولة عن اعتزالها، لتندهش هداية من ذلك، لأنها لم تقرر الاعتزال، بل تسعى لمواصلة المسيرة.

أبطال حكاية «تقلها دهب»

حكاية «تقلها دهب» بطولة سارة عبد الرحمن، هند عبد الحليم، هلا السعيد، منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، تأليف حسن كمال، ومن إخراج أحمد يسري.