التضامن: متابعة دورية على الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك متابعة دورية مستمرة على الحضانات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال، وتحسبا لانتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الوزارة تخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال حتى 4 سنوات.

الإجراءات الاحترازية بالحضانات

ولفتت في تقرير لها، إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالحضانات تتمثل فيما يلي:

- الالتزام بتوفير كاشف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً.

- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بتقليل نسبة الإشغال.

- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- التأكيد على عدم شراء أغذية من الخارج.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الكحة.

- التأكيد على وجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى.

- استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

- إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

نسبة إشغال الحضانات تصل إلى 80% من طاقتها

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الحضانات تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات، لافتة إلى أنه سيتم زيادة الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، مؤكدة أن هناك شراكة مع وزارة التربية والتعليم لإعداد منهج تعليمي متطور يتوائم مع ما طورته وزارة التربية والتعليم.

من جانبه قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه سيتم افتتاح 5 آلاف حضانة بقرى «حياة كريمة»، ضمن الخطة الموضوعة لإتاحة الحضانات وزيادة أعدادها، لافتًا إلى أن أعداد الالتحاق بالحضانات كانت فوق المتوسطة، لكن الأعداد انخفضت خلال أزمة كورونا.