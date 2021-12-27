«إبراهيم عبد المجيد» يعلن عودته إلى القاهرة بعد رحلة علاج في سويسرا

أعلن الكاتب إبراهيم عبد المجيد، عودته من سويسرا، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في العمود الفقري، بأحد مستشفيات زيوىخ على مدار شهرين.

وكتب «عبدالمجيد»، على صفحته بموقع «فيس بوك»، قبل قليل: «صباح الأمل من القاهرة، أنا رجعت بعد شهرين من الآلام، الحمد لله، قدامي لسة رحلة تانية لعلاج البروستاتا وآلامها اللي داهتمني هناك أكتر من مرة رغم الأدوية اللي باخدها».

وأضاف: «ماكانش ممكن إجراء عمليات تانية بسرعة كدا، ولما رحت مستشفى تاني، أعطوني نفس الدواء اللي باستعمله من سنين في مصر، كان لازم أرجع وأدبر حالي مع البروستاتا في مصر وأحافظ على عمليات الظهر اللي محتاجة ست شهور نقاهة».

وحول توقف نشاطه على صفحة «الفيس بوك»، أكد الروائي الكبير أنه أخطأ في عملية الدخول بعد نسيانه للرقم السري ما تسبب في غلق الصفحة مؤقتا: «الحمد لله وصلت الفجر وزياد ابني كان مستنيني، باعتذر لكل من راسلني ولم استطع الرد عليه، صباح الأمل».

إبراهيم عبد المجيد يعود إلى القاهرة بعد العلاج في سويسرا

وإبراهيم عبد المجيد، كاتب وروائي صدر له ما يزيد على 20 كتابا منها روايات: «لا أحد ينام في الإسكندرية»، «الإسكندرية في غيمة»، «بيت الياسمين»، «طيور العنبر»، و«العابرة» و«السايكلوب». و"الهروب من الذاكرة"

وحصل «عبد المجيد» على العديد من الجوائز، منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى» عام 1996، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة الثقافة في 2007.