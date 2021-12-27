غياب نواب قبلي عن مناقشة قانون «التنمية».. و«جبالي»:«هو قطر الصعيد موصلش»

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء وذلك خلال مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

قطر الصعيد موصلش النهاردة

وطالب جبالي، النواب بالانتباه والاستماع إلى زملائهم أثناء مناقشة مشروع القانون، قائلًا: «ما زالنا في الحصة الأولى، ورجاء الالتزام بالاستماع لكلمات زملائكم»، وضحك النواب المتواجدين في القاعة.

كما شهدت الجلسة دعابة أخرى من رئيس مجلس النواب، وذلك على خلفية غياب عدد من نواب الصعيد داخل القاعة، رغم طلبهم للكلمة، وعلق جبالي: «هو قطر الصعيد موصلش النهاردة ولا أيه»، وضحك الجميع.

وتشهد الجلسة العامة اليوم مناقشة عددًا من مشروعات القوانين من بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

الجمع بين المكافأة والمعاش

وتشتمل التعديلات الواردة على مشروع القانون، أن يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ولا تحسب هذه المدة في المعاش.

ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.