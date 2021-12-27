«النواب» يناقش مشروع قانون بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأن تؤول أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة، ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في مصر؛ لأنه تمّ بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه، ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين، إضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة.

فأصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة، التي تنفذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

تحفيز إنتاج الكهرباء

وفي ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشأن تحفـيـز إنتاج الـكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.