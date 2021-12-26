«خطة النواب» تؤجل السماح لـ«المالية» بضمان قرض لشركة سوبر جيت

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية، بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، لحين رد وزارة المالية على بعض التساؤلات والاستفسارات المطروحة من النواب.

ضمان للحصول على قرض 800 مليون جنيه

وجاء قرار اللجنة بالتأجيل، بعدما وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، تساؤلات لممثل وزارة المالية، حيث سأل سالم عما هي الطبيعية القانونية والشكل القانوني للشركة، وهل تم دراسة المركز المالي وقوائم الدخل الخاصة بالشركة للتعرف علي مدى قدرة الشركة ماليا؟.

وتابع سالم: «أصول الشركة طبقا لما جاء بالمذكرة 947.3 مليون جنيه، هل ممولة بقروض من عدمه، وهل هناك قائمة محددة للأصول التي ستكون ضمانة للقرض وقيمته 800 مليون جنيه؟».

وكانت ردود عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، بأن هناك خسائر في الشركة لكن لا يعرف قيمتها، وإنه ليس لديه معلومة هل الأصول ممولة بقروض أم لا، وإنه لا توجد قائمة محددة للأصول الضامنة.

وأوضح عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن الأصول المملوكة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة من واقع المركز المالي في 30/6/2021، والتي بلغت قيمتها التقديرية مبلغ 947.350 مليون جنيه.

وعقب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، بأنه يتحفظ علي المشروع ويطلب تأجيله لحين موافاة اللجنة بردود علي هذه الأسئلة، وتوافق معه رئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع لموعد لاحق، علي أن يحضر ممثل لوزارة النقل.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: «مشروع القانون مهم، والعاصمة الإدارية حلمنا كلنا وستخفف الضغط عن القاهرة، والحكومة تعمل علي الإسراع في نقل الموظفين، والحكومة ستعتمد علي 120 أتوبيس محل المناقشة في مشروع القانون والتابعة لهذه الشركة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، والتساؤلات التي طرحت من النواب مهمة ولابد من الرد عليها، والتمثيل غير مناسب»، ومازح ممثل وزارة المالية، قائلا: «ابقوا تعالوا مذاكرين».

ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى، الخاصة بمشروع تنفيد النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه.

وتلتزم الشركة المشار إليها، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي ميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، التي ستصدرها وزارة المالية، طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة، يقع باطلا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالإذن لوزير المالية في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة ( سوبر جيت)، إلي أن وزارة النقل طلبا إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة المشار إليها بما يتفق وأحكام الدستور مـن أنـه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولـة لمـدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وقالت إن مجلس الوزراء، قرر بجلسته رقم (169) المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2021/11/17 الموافقة علـى طلب وزارة النقل استصدار قانون بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر، بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار.

موافقة وزارة المالية كتابة

وأضافت المذكرة، أن وزارة الماليـة أعدت مشروع القانون متضمنا النص في مادته الأولى على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيـت) فيمـا تحصل عليـه الشركة مـن مبالغ لتمويـل جـانب مـن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي، داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجـراج مـن الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه.

وشددت على أن تلتزم الشركة، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباص مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمان، وخلال هذه الفترة، يقع باطلا بقوة القانون، تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.