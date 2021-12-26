«جامع» لـ«صناعة النواب»: نبحث الحل القانوني لشركة «الدلتا للحديد»

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنها عرضت مشكلة رخصة الدلتا للحديد والصلب على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يجري البحث عن الحل القانوني الأمثل، مؤكدةً أن هناك ضوابط لاستخراج التراخيص للسلع الاستراتيجية التي يعتبر الحديد والصلب منها، وبالتالي لا تستطيع هيئة التنمية الصناعية استخراج تراخيص إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القانون.

رخصة الدلتا للحديد والصلب

وتابعت «جامع»، خلال الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: «في حال وجود وضع قائم يضم عددا من العاملين، هذا ما يكون من الأولويات التي تعمل الوزارة وفقا لها، حيث تضع العاملين في الاعتبار بصورة كبيرة وتكون حريصة عليهم، وما يعنينا في شركة الدلتا قوة العمالة، مطالبة أزود عمالة، مش أقطع عيش عامل، مش ممكن أفكر مجرد التفكير في أذية عامل في أكل عيشه».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، حسبما ورد في طلبات الإحاطة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

أزمة الترخيص للمصانع

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عرضت الموضوع محل طلبات الإحاطة على مجلس الوزراء، لإيجاد حلول لإصدار هذه الرخصة يتوافق قانونا، وهناك خطوات على الأرض تتم في الوقت الحالي بالفعل، إذ جرى تجديد السجل الصناعي لمدة ثلاثة شهور لعدد من المنتجات عدا البيلت، ويتم حاليا حله.

وأشارت الوزيرة، إلى أن إنتاج البليت وترخيصه عرضتُ مذكرة تفصيلية به على رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب وشدد على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الأمر، وفي نهاية الأسبوع المقبل أو خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم الوصول لقرار يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، لحل هذا الأمر.