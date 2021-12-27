الغرف التجارية: 14 سلعة لم تتأثر بالتضخم في الربع الأخير من ديسمبر

قال تجار مواد البناء بالغرف التجارية، إنّ الطلب على مواد البناء شهد تحسنا نسبيا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021 مقارنة بالعام الماضي، مدعوم بزيادة التفاؤل بعودة النشاط مع توزيع اللقاحات والمشروعات القومية بالرغم من الزيادات التي تحققت هذا العام، وأشاروا إلى أنّ المشروعات القومية أنقذت قطاع مواد البناء من حدة الركود والكساد.

2021 حقق انتعاشة فى مبيعات مواد البناء

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء وتجار مواد البناء بغرفة الاسكندرية، إنّ هناك انتعاشة حدثت بالفعل خلال الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي بسبب استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين وهو ما انعكس على خلق حالة رواج بالسوق المحلية.

14 سلعة مستقر ة خلال الربع الاخير من عام 2021

وفي تقرير اقتصادي لـ«الغرف التجارية»، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أكدت فيه استقرار 14 سلعة من مواد البناء خلال الربع الأخير من العام الجاري ولم تتاثر بارتفاع التضخم منها «أسمنت السويس»، ويباع بسعر1060جنيها، والطوب الأحمر الجيزة ويباع الـ 1000 طوبة بسعر 800 جنيه، وجبس البلاج يباع بسعر 30 جنيها للشيكارة، ويباع متر الرمل بسعر 100جنيه، والزلط يباع بسعر 200جنيه، ويباع حديد عز 2 ملى بسعر 15600جنيه للطن، وحديد بشاي بسعر 15400 جنيه للطن، ويباع الزجاج الـ 3ملى بسعر الشفاف عادي بسعر 125جينها، وتباع المرايا 3م العاشر بسعر170جنيها، وطقم الخلاط جولدى يباع بسعر 1225جنيه والسيراميك كليوباترا أرضيات عادي 40 في 40 سم درجة أولى بسعر 95 جنيها.

وفى سياق آخر سجّلت خامات حديد التسليح عالميًا تذبذبًا سعريًا، إذ يباع خام الحديد بسعر 127 دولارًا، ويباع فحم الكوك بسعر 350 دولارًا، وخردة الصلب بسعر 462 دولارًا.

ويباع البليت بسعر 633 دولارًا، و يباع حديد التسليح بسعر688 دولارات، فيما تباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارًا و يباع المسطحات بسعر 785 دولارًا فيما يباع النحاس بسعر 95860 دولار ويباع الرصاص بسعر 2278 دولار ويباع الألومنيوم بسعر 2837.0 دولار.