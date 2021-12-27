إحالة 39 عاملا بالمصالح الحكومية في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ونفذت الوحدة المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية، ما أسفر عن إحالة 3 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

إحالة 36 عاملا للتحقيق

كما تم إحالة 36 من العاملين بالإدارات الصحية ومخازن الإدارة التعليمية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

حملات رقابية مكثفة

ونفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، الخميس الماضي، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية، ما أسفر عن إحالة 22 من العاملين للتحقيق بالمرور علي المصالح الحكومية والصحية، وذلك لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 8 من العاملين بالإدارة الصحية بالمحمودية للتحقيق، لتغيبهم بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي سياق مختلف، نفدت الوحدات المحلية حملات يومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن مصادرة 44 شيشة بمراكز الدلنجات وكفر الدوار ورشيد، ورفع 286 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور.