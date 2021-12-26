الانتهاء من رفع كفاءة 5 مراكز تكنولوجية في محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المراكز التكنولوجية بنطاق مراكز إدكو والدلنجات وإيتاي البارود وأبو المطامير، كما أنه جاري الانتهاء من رفع كفاءة المركز التكنولوجي بأبو حمص.

تنفيذ دورات تدريبية

وأشار اللواء المحافظ في بيان، إلى أنه تم البدء في عمل دورات تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية على أحدث النظم والتحديثات لرفع كفاءة جميع العاملين تطبيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

أهمية المراكز التكنولوجية

كما أكد محافظ البحيرة، أهمية تلك المراكز التكنولوجية في ميكنة خدمات المواطنين والتحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكومية وتفعيل منظومة الصادر والوارد والأرشيف الإلكتروني تمهيداً لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية وربط جميع الإدارات والجهات الخارجية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة.

وتابع حسنين محمد حسنين مدير المراكز التكنولوجية بالبحيرة، أن المحافظة لديها 15 مركزا تكنولوجيا، بالإضافة إلى 35 مركزا تم فتحها بالقرى وكذا سيارة مركز تكنولوجي متنقلة لخدمة المواطنين والمجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات وذلك لتخفيف الضغط والتيسير على المواطنين المتقدمين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساعي الدولة المصرية لتطوير المراكز التكنولوجية والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تعميم منظومه الميكنة والتحول الرقمي للدولة ورفع جودة الخدمات التي يقدمها للجمهور في صورة حضارية وفصل مؤدى الخدمة عن متلقيها عن طريق المراكز التكنولوجية.