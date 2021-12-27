إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة.. بالأسماء

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» بالكيلو 110 أمام محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» بالكيلو 110 بنطاق ذات المركز، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلً من «عبد المجيد عبد العظيم عبد المجيد 29 سنة مقيم المنوفية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في البطن، ومحمد شعبان محمد 31 سنة مقيم القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، ومحمد أنور سعد 21 سنة مقيم سوهاج مصاب بكسر في الحوض و اشتباه كسر في الجمجمة وكسر بالساعد الأيسر».

ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بمركز وادي النطرون لأجراء الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث بطريق مصر إسكندرية الزراعي

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة أمس حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العالم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.