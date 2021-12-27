الخشت: العلاج مجانا بالكامل في مستشفيات جامعة القاهرة لغير القادرين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه من المتوقع الانتهاء من المجمع الطبي للأطفال التابع لجامعة القاهرة خلال 36 شهرًا، لافتًا إلى أنه سيكون الأكبر في الشرق الأوسط ويحتوى على كافة التخصصات العلمية و الطبية.

الجامعة دخلت في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة

وأضاف «الخشت» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال بحضور عدد من الوزراء، اليوم الاثنين، أن جامعة القاهرة دخلت في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، إذ يجري الانتهاء من كافة الأوراق الخاصة بكلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجاري العمل بها، كما أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من جامعة القاهرة الدولية العام المقبل.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، مشروعات أخرى للجامعة جاري تنفيذها وفق خطة زمنية محددة، ومن بينها استكمال مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة كأول مستشفى متخصصة في الشرق الأوسط، وإنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، واستكمال إنشاء جراج متعدد الطوابق بجوار مركز السموم بتكلفة تصل إلى 99 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وحدة الملك فهد بتكلفة نحو 56 مليون جنيه.

وعرض رئيس جامعة القاهرة، أعمال التطوير التي أنجزتها الجامعة ضمن المشروع القومي لتطوير مستشفيات قصر العيني حتى نهاية عام 2021، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لرواد المستشفيات من المرضى يزيد عددهم عن 3 مليون مريض سنويًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 65 مشروع تطوير بقيمة إجمالية تبلغ مليار و130 مليون و606 ألف جنيه حتى الآن.

خدمة مجانية لغير القادرين

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الخدمة التي تقدم في مستشفيات جامعة القاهرة مجانية بالكامل لغير القادرين، موضحًا أن الجامعة تسعى نحو إنشاء مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تسكين ذوي وأهالي المرضى بالمجان.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، مديري ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفيات الجامعية، بحصر وإدراج جميع الأجهزة التي يحتاجونها لتوفيرها خلال الفترة المقبلة.