السيسي: «أسبوع الصعيد رسالة للمواطنين بأن الاهتمام مش كلام»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في إطار التحصيل في قطاع الكهرباء يجب أن تحصل الدولة على حقها في التحصيل ويحصل المواطن على حقوقه من الطاقة، وأضاف: «النهاردة الدكتور محمد شاكر اتكلم عن كفاءة الخدمة بما فيها الصعيد وبيتكلم في 150 مليار جنيه عدا مشروعات حياة كريمة للصعيد، في 5 سنين، طب حط جنبها قطاع النقل سواء سكة حديد أو طرق هنلاقي نفسنا بنتكلم في رقم كبير».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية بصعيد مصر أن هدف عرض الصعيد الجاري هو أن نرسل رسالة للمواطنين مفادها «الاهتمام مش كلام»، «حد من كام يوم بيقولي يافندم عايزين نحط رقم للناس، رقم إيه، أديك قرشين صغيرين كده وأسيبك لا كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي وطرق، أنا هضحك عليكم، والأرقام اللي اتحطت للصعيد فوق التريليون جنيه».