السيسي عن شكاوى قراءات الكهرباء: ممكن نغير العدادات لـ«مسبوقة الدفع»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إمكانية تغيير عدادات الكهرباء بأخرى مسبوقة الدفع، في 34 مركزا دخلت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، قائلا: «في ناس بتشتكي إنّ القراءة مش مظبوطة، فهيبقى العداد معاك وأنت اللي تشحنه ومحدش يقرالك وتنظم استخدامك».

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة كهربائية، موجّها حديثه لوزير الكهرباء: «تبقى دي الخطة، نخلي عدادات الدولة المصرية مسبوقة الدفع، عشان نتجاوز مشكلة القراءات غير المسبوقة».

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية على المركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم، كما فاز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، كما حصل على إشادات دولية، إذ أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، أنّ مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ما يعد ثروة تكنولوجية يحتذى بها لتحقيق النمو الاقتصادي للأجيال المقبلة، كما أشادت الوكالة الدولية لعلوم الفضاء «ناسا» بالمشروع، واعتبرته نقلة نوعية في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتبعث القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، رسائل عدّة لأهالي الجنوب بالافتتاحات التنموية التي تشهدها البلاد منذ فترة ضمن فعاليات »أسبوع الصعيد«، مفادها أنّ الدولة تقف إلى جانب المواطنين كافة، وأهالي الصعيد خاصة، للوصول إلى التنمية الشاملة التي تحقق الرخاء والرفاهية للجميع.