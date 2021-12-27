أسماء 26 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية.. بينهم 10 أطفال

أصيب 26 عاملا في انقلاب سيارة بالاسماعيلية إلى 26 مصابا، بينهم 10 أطفال تحت سن 10 سنوات، ونُقل المصابون إلى مستشفيات جامعة قناة السويس والصالحية أبو خليفة للطوارئ.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي الواصل بين مركز الصالحية وطريق «الإسماعيلية - القاهرة»، الصحراوي جراء انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا كبيرا من العمال في المزارع.

وأكدت المصادر، أن جميع المصابين مقيمون بمركز ومدينة الحسينية التابعة لمحافظة الشرقية، وأنهم كانو في طريقهم لإحدى مزارع البصل في الإسماعيلية لجني المحصول استعداداً لتصديره.

أسماء المصابين

وقالت المصادر إن المصابين هم محمد عبد الفتاح إبراهيم علي، مقيم بمركز الحسينية، 20 سنة، مصاب، باشتباه كسر في الجمجمة، وشقيقه إبراهيم، 28 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وإبراهيم أحمد علي، 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعدين، ومجدي حسن السيد، 28 سنة، مصاب بجرح في الرأس واشتباه كسر في الفقرات العنقية، وعبد الله محمد علي، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر في الفخذ، والطفلة منة مختار إسماعيل، 7 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومجدي محمد السيد، 15 سنة، مصاب بكسر مضاعف وكدمات مختلفة.

كما أصيب في الحادث محمد عبده السيد، 11 سنة، مصاب بجرح قطعي وكدمات وسحجات في الجسم، وفوزي فتحي علي حسن، 15 سنة، مصاب بكسر مضاعف في الفخد وكدمات وسحجات، وأحمد إبراهيم محمد، 12 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيمن وكسر في الضلوع، ومحمد علي ثابت، 19 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف، وحسن عبد اللاه، 14 سنة، مصاب بكسر في الفخد الأيمن وجرح قطعي في الأنف، وفوزي أحمد عوف، 20 سنة، مصاب بجروح في الرأس، وإبرهيم حسن عبد الوهاب، 20 سنة، مصاب بجروح سطحية.

كما أسفر الحادث عن إصابة إبراهيم رشاد إبراهيم، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ واشتباه ما بعد الارتجاج، وسالم محمد السيد، 18 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس، وإبرهيم كامل سرحان، 20 سنة، في غيبوية تامة، وسراج محمود عبدالعال، 15 سنة، مصاب بجروح في الرأس.

وأصيب أيضًا محمد صلاح عبد الباري، 17 سنة، مصاب بكسر في الذراع، وإسلام حسين أحمد، 27 سنة، مصاب بكسر واشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد حسن عبدالوهاب، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وكسر بالضلوع، ومحمد أحمد سعد، 30 سنة، مصاب بكسر في الفخذ الأيمن والساعد الأيمن، وأسامة أحمد عبد الحي، 25 سنة، مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، ورضا محمد السيد، 21 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

مصابان مجهولي الهوية

كما عُثر في الحادث على شخصين مجهولي الهوية حتى الآن، أحدهم طفل في عمر 14 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، والآخر 18 عاما، مصابا بنزيف داخلي بالبطن وكسور مختلفة.