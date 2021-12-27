بابا نويل في ‏الغردقة يدعو السائحين لزيارة مصر: أفضل طقس بالعالم

فاجأ بابا نويل السائحين الأجانب على شواطئ الغردقة قادما من البحر مستقلا يخت، ثم امتطى جملا وأجرى جولة سياحية وزع فيها الهدايا، وسط فرحة وسعادة السائحين وذلك تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

بابا نويل يفاجئ السائحين على الشواطئ

وجسد شخصية بابا نويل، سائح بلجيكي يدعى كون هلارت حيث ارتدى ملابس سانتا كلوز ووزع الهدايا على السياح الأجانب والأطفال وهو يركب الجمل، إذ يقضي احتفالات الكريسماس بفنادق البحر الأحمر للمرة الثامنة، هو وعائلته في مصر.

بابا نويل في مصر للمرة الثامنة

قال البلجيكي كون هلارت في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يقضي احتفالات الكريسماس ورأس السنة في مصر وذلك خلال 7 سنوات في مرسى علم وأول مرة هذا العام في الغردقة وأنه من عشاق مصر وحريص على التواجد بها لأنها أفضل طقس في العالم، موضحا، أنه يدعو كل سائحي العالم لقضاء وقت سعيد في مصر خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

بابا نويل يحرص على قضاء الكريسماس في مصر

وصل السائح البلجيكي «كون هلارت» مرتديًا الزي الأحمر الشهير إلى الغردقة مساء أمس الأحد قادما من بلجيكا إلى مطار الغردقة ثم اتجه بابا نويل إلى أحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة لقضاء احتفالات الكريسماس.

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على السائحين

ومن جانبه، أوضح كريستوفر لامبرخت القنصل الشرفي لبلجيكا في البحر الأحمر، في بيان، أن السائح البلجيكي «كون هلارت» يحرص دائما على قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة بفنادق البحر الأحمر، مضيفا في تصريحات لـ الوطن أنها الزيارة السنوية الثامنة لبابا نويل في مصر والأولى له في الغردقة الذي ينتظره السائحون كل عام تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس.

وأشار ياسر عبد المنعم مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إجازة بابا نويل تستغرق ثلاثة أيام يقضي خلالها يومين بإحدى منتجعات الغردقة يلتقي بالسائحين ويوزع عليهم هدايا الكريسماس ورأس السنة ثم ينتقل إلى أحد منتجعات مرسى علم كعادته السنوية للاحتفال مع السائحين.