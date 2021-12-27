هيئة الدواء توافق على الدراسات ما قبل الإكلينيكية للقاح «إيجي فاكس»

أعلنت اللجنة العلمية لتقييم نتائج البحوث الطبية الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية للمستحضرات الدوائية والحيوية بهيئة الدواء المصرية، الموافقة مبدئيًا على الدراسات ما قبل الإكلينيكية المتعلقة باللقاح المصري الجديد والمعروف بـ«إيجي فاكس».

اللقاح مقبول فيما يخص نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية

وذكرت «اللجنة»، في بيان، اليوم الاثنين، «أن ما تم التقدم به في ضوء الوضع الحالي كافٍ، ومقبول فيما يخص نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاص باللقاح، على أن يتم الموافقة النهائية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية بعد تقييم بروتوكول المرحلة الأولى الإكلينيكية الذي يقدم من خلال الشركة من قبل اللجنة».

وأخطرت اللجنة العلمية، الجهات العاملة على إنتاج وتصنيع اللقاح بموافقتها شرط استكمال كافة المراحل التالية الخاصة بالدراسات، من أجل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء تداول اللقاح بشكل محلي للأغراض التجارية.

الشركة المنتجة: إنتاج اللقاح وفقا لأعلى معايير علمية

من جانبه، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، شريك الحكومة المصرية في تصنيع اللقاح، إن اللقاح سيتم إنتاجه وفقا لأعلى معايير علمية وكذلك اشتراطات التصنيع الخاصة باللقاحات ومعايير الصحة العالمية.

وأشار «أرمانيوس»، إلى أن الدراسات ما قبل الإكلينيكية تتضمن تقديم 6 تقارير للجنة العلمية لتقييم نتائج البحوث الطبية الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية للمستحضرات الدوائية والحيوية بهيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن هذه التقارير تحتوي على نتائج أمان اللقاح وفعاليته.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال شحنات جديدة بمطار القاهرة الدولي، كاشفة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.