براءة 4 موظفين بوزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية

أصدرت محكمة جنح مستأنف المطرية، حكمًا ببراءة 4 موظفين بوزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج، وذلك أثناء الجلسة التي انتهت منذ قليل.

وشهدت القضية مرافعة مجدي حافظ، نقيب محامين القليوبية، والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد و5 آخرين عن المتهمين، ودفعا بانتفاء خطأ أي من المتهمين أو التسبب في الضرر جراء الحريق، بجانب عدم معقولية الواقعة بنشوب حريق في عنبر نزلاء على مساحة 300 متر مربع بسبب «كاتل».

العنابر مسؤولية الشرطة

وقال دفاع المتهمين، إنهم جميعهم أخصائيين اجتماعيين وظيفتهم الإقامة بحجرة داخل العنبر مع النزلاء ولهم 17 وظيفة محددة حددتها وزارة التضامن، ليس من بينها تفتيش النزلاء أو السيطرة عليه أو إدخال أي أجهزة بالعنابر؛ لأن ذلك مسؤولية الشرطة، وفق مذكرة الدفاع.

وسبق أن تنحت محكمة جنح مستأنف المرج عن نظر استئناف المتهمين في القضية.

وكانت محكمة جنح المرج (أول درجة) قضت في سبتمبر الماضي بمعاقبة المتهمين الأربعة بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

وفي يونيو الماضي، شهدت المؤسسة العقابية بالمرج التابعة لوزارة التضامن، حريقًا في أحد العنابر الذي كان يضم نحو 25 حدثًا؛ ما أسفر عن وفاة 6 من النزلاء وإصابة 19 آخرين بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وتلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة، حينها تلقوا، بلاغا بنشوب حريق هائل في المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، نتيجة ماس كهربائي، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، بينما أُدين في الحادث الموظفين الأربعة، الذين برأتهم المحكمة اليوم.