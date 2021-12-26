عاجل.. القبض على المتهمين في واقعة مقتل محمد جمال ضحية الغدر بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على المتهمين في واقعة مقتل الشاب محمد جمال الذي راح ضحية الغدر في قرية كفر البتانون في شبين الكوم، حيث انهالوا ضربا عليه بالأسلحة البيضاء حتى فارق الحياة وتوفي فور وصوله المستشفى الجامعي.

القبض على المتهمين في واقعة مقتل شاب في كفر البتانون بالمنوفية

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مباحث المنوفية نجحت في إلقاء القبض على عدد من المتهمين مشاركين في ارتكاب الجريمة التي هزت المنوفية خلال الأيام الماضية، موضحا أن مدير أمن المنوفية وحه بتشكيل فريق بحث جنائي وتم القبض على المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى استقبال مستشفي الجامعي بالمنوفية، جثة شاب يدعي محمد جمال، مصابا بإصابات خطيرة وبالغة في الرأس وطعنات وكدمات في الجسم، وعلي الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بدفن الجثة.

حزن في كفر البتانون بعد وفاة الشاب محمد جمال ضحية الغدر

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر البتانون، بعد وفاة الشاب أحمد جمال، والذي تم تشيعه جثمانه إلي مثواه الأخير مساء أمس، مؤكدين انه كان شابا محترما ومحبوبا من الجميع ولا يتأخر عن خدمة أحد.