النيابة تباشر تحقيقاتها في واقعة حريق مصنع كارتون بالسادات

باشرت النيابة العامة بمدينة السادات في المنوفية، تحقيقاتها في حريق مصنع كارتون بالمنطقة الصناعية السابعة، بعد إندلاع النيران في المصنع، مساء أمس، وجرى استدعاء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، كما تم سؤال العاملين في المصنع، ومالكه، لبيان أسباب الحادث وملابساته.

مصدر أمني: التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية

وأكد مصدر أمني، أن التحقيقات الأولية في الحريق تشير إلى عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، موضحا أن التحقيقات لازالت جارية للتأكد من أسباب نشوب الحريق في المصنع، وأن الحماية المدنية استطاعت السيطرة على النيران في 4 ساعات .

حصر خسائر حريق مصنع كارتون مدينة السادات بمحافظة المنوفية

وأضاف المصدر، أن الجهات المعنية تجري حصرا لخسائر الحريق الذي شب في جميع أرجاء المصنع ودمر كافة محتوياته، موضحا أن الحماية المدنية تعاملت مع الحريق وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المصانع والأماكن المجاورة.

إخطار بالسيطرة على حريق مصنع كارتون السادات

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق هائل في مصنع كرتون بالمنطقة السابعة في مدينة السادات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على النيران، كما انتقل إلى مكان الواقعة اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد .