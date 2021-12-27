الجيزة تزيل 6 منشآت مخالفة بحرم الطريق الدائري

واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهه مخالفات البناء والتعامل الحازم حيالها في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والإزاله الفورية للمخالفه .

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور من رصد ٦ حالات بناء مخالف من خلال وحده المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها .

حيث قامت المحافظة بإزالة عدد ٢ جمالون مقام بالمخالفه بحرم الطريق الدائري و بشارع السنترال بمنطقه صفط اللبن بحي بولاق الدكرور .

كما قامت محتفظة الجيزة بإزالة الدور الخامس المقامه بالمخالفه بعقار بالعنوان ١٢ شارع فراج محمد طلبه متفرع من شارع مصطفى بشندى بالاضافه الى إزالة الدور الثالث المقام بالمخالفة بالعقار ١٤ شارع عبد العزيز ابوزيد متفرع من شارع التحرير .

كما نفذت المحافظة ازاله للدور الثالث المقام بالمخالفة للعقار ١٣ حارة محمود عاشور متفرع من شارع الشريف و إزالة الدور الرابع وهو عبارة عن حجرتين بالعنوان شارع الشعار بمنطقة أبو قتادة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق .

وفي اطار اخر واصلت محافظة الجيزة من خلال اجهزتها رصد حاله العقارات الايله للسقوط من خلال اللجان المشكله في ذلك الصدد وسرعه التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين .

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بازالة عقارين متجاورين رقم ١٥ و ١٧ بحارة النور من شارع مراد بالكيت كات لما تمثله من خطورة داهمة حرصا على حياة المواطنين وذلك بمتابعة السيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.