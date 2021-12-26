إنشاء أرصفة مشاة وتنسيق شارع البحر الأعظم بعد إزالة الزرايب بالجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشآت والأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل، مشدداً على رئيس الحي بعدم السماح بوجود أي عوائق وتطبيق القانون بحزم.

تحسين الرؤية البصرية للطريق

واطلع المحافظ علي موقف إنشاء أرصفه المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات، خاصة بعد إزالة عدد من الزرائب وأماكن تربية المواشي بمسار الطريق تابعة لمحال الجزارة، مشددا على إزالة كل التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات، لما لها من أضرار بيئية، وتعكس مظهرا غير حضاري للطريق، رغم تنفيذ أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية.

وأكد محافظ الجيزة على أصحاب محال الجزارة والمواطنين ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه، وعدم التعدي على الطريق العام وأرصفة المشاة، والمبادرة بمنع أي سلوكيات من شأنها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد «راشد» على المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تتعدى على حرم الطريق العام أو أرصفه المشاة.

ووجه المحافظ برفع نواتج الأعمال من المخلفات والرتش أولا بأول، مع متابعة أداء شركات النظافه بذلك القطاع ومدى الالتزام بالأعمال المكلفين بها.

رفع الحواجز الحديدية

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب، برفع كل الحواجز الحديدية وأماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم، سواء تلك التابعة للمنشآت والمحال، أو أمام العقارات السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة.

وتفقد المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بشارع النيل بدءاً من ميدان الجلاء حتى حدوده بحي شمال الجيزة، ومراحل التطوير أسفل الكباري بالشارع.